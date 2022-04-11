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Контрразведка задержала агента России, который работал в Администрации Президента Украины – СБУ

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Задержанный имел псевдоним Регин, отмечают в СБУ
Задержанный имел псевдоним Регин, отмечают в СБУ
Скриншот: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала украинца, который работал на российскую разведку и был связан с администрацией бывшего президента Украины. Об этом спецслужба проинформировала 11 апреля в Telegram.

"Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, сделавшего в Украине серьезную карьеру – работал в администрации бывшего президента и других госструктурах. Он признается, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ. – "ГОРДОН")", – сказано в сообщении.

В СБУ выяснили, что мужчина был завербован после того, как сбежал из Донецкой области в Белгород.

"Российские кураторы выбрали ему псевдоним Регин и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня. Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии – в одном из департаментов администрации бывшего президента, а затем служил в армии", – объяснили в ведомстве.

По данным СБУ, до задержания мужчина "собирал компрометирующие данные о разных чиновниках, а с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике".

Злоумышленника схватили в Донецкой области после того, как "сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение", отметили в спецслужбе.

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщает, что задержанный СБУ гражданин работал в администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Теги: Россия, СБУ, Администрация Президента, Белгород, разведка, ГРУ, контрразведка, спецслужбы, чиновники, задержание, украинец, Служба безопасности Украины, мужчины
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