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Матери российских оккупантов штурмуют военкоматы с требованием вернуть их сыновей с войны против Украины – СБУ

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По данным ВСУ, в Украине за 1,5 месяца погибло 19,1 тыс. оккупантов из РФ
По данным ВСУ, в Украине за 1,5 месяца погибло 19,1 тыс. оккупантов из РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В России участились случаи визитов в военкоматы матерей военнослужащих, которые принимают участие в войне против Украины, проинформировала 9 апреля в Telegram Служба безопасности Украины.

"Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", – говорится в сообщении.

В качестве доказательства СБУ опубликовала запись перехваченного телефонного разговора с матерью солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борзе (Забайкальский край).

Украинская спецслужба объяснила, что это подразделение в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины и "теперь их бросили под Киев как опытных головорезов, но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной".

"Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули в место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: "Не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут... народ туда. Кто погиб – заменяют вот этими остатками". А для убедительности перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужья", – пишет СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля на 9 апреля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, около 19,1 тыс. человек личного состава.

Украинские военные уже освободили от оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

Теги: Россия, СБУ, война, военные, военкомат, вторжение, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, военнослужащий, женщины, Служба безопасности Украины, мать
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