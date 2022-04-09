Матери российских оккупантов штурмуют военкоматы с требованием вернуть их сыновей с войны против Украины – СБУ

"Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", – говорится в сообщении.
В качестве доказательства СБУ опубликовала запись перехваченного телефонного разговора с матерью солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борзе (Забайкальский край).
Украинская спецслужба объяснила, что это подразделение в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины и "теперь их бросили под Киев как опытных головорезов, но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной".
"Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули в место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: "Не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут... народ туда. Кто погиб – заменяют вот этими остатками". А для убедительности перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужья", – пишет СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля на 9 апреля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, около 19,1 тыс. человек личного состава.
Украинские военные уже освободили от оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.