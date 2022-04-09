Матери российских оккупантов штурмуют военкоматы с требованием вернуть их сыновей с войны против Украины – СБУ

По данным ВСУ, в Украине за 1,5 месяца погибло 19,1 тыс. оккупантов из РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", – говорится в сообщении.

В качестве доказательства СБУ опубликовала запись перехваченного телефонного разговора с матерью солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борзе (Забайкальский край).

Украинская спецслужба объяснила, что это подразделение в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины и "теперь их бросили под Киев как опытных головорезов, но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной".

"Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули в место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: "Не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут... народ туда. Кто погиб – заменяют вот этими остатками". А для убедительности перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужья", – пишет СБУ.

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