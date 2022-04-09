СБУ задержала "эксперта по энергетике", который сотрудничал с российскими пропагандистами

"Задержан "эксперт по энергетическим вопросам", который распространял кремлевскую пропаганду и занимался дискредитацией Украины на международной арене. Делал это в эфире санкционных телеканалов и через рейтинговые Telegram-каналы. И при этом тесно сотрудничал с российским информагентством "Россия сегодня". Инструкции "эксперт" получал от российского куратора из временно оккупированного Крыма, а миллионные "гонорары" – из РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы", – сообщили в СБУ.

Во время обыска у него изъяли средства связи, компьютерную технику и флеш-носители, а также наличные в размере 3 млн в гривневом эквиваленте, которые, по данным следствия, он получил "на проведение информационных диверсий".

Имя задержаного в пресс-релизе не указано. По данным "Главкома", речь идет о Дмитрии Маруниче. Издание пишет, что он находится в СИЗО.

В распоряжении "Главкома" есть контракт о сотрудничестве Марунича с российским государственным пропагандистским информагентством "Россия сегодня". Документ датирован 1 ноября 2021 года. В нем указано, что за несколько месяцев до полномасштабной войны России против Украины Марунич как "эксперт" обязывался перед российским заказчиком выступать определенное количество раз в пророссийском интернет-издании "Украина.Ру". За одно выступление ему платили 14,3 тыс. российских рублей. Всего контракт был подписан на сумму 114,4 тыс. российских рублей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)