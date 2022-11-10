СБУ задержала блогера RT, который распространял в ЕС фейки о войне

Блогер использовал для пропаганды собственные Youube- и Telegram-каналы, общая аудитория которых составила более полумиллиона подписчиков.

В своих сообщениях и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию России и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь Украине.

По данным следствия, пропагандистом оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского RT.

Затем он прибыл в Украину и поселился в Черниговской области. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задачи" RT по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине.

К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, помогавшую ему монтировать выпуски для зарубежных интернет-пользователей.

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Еще двое российских пропагандистов разоблачены в Днепропетровской области. Одна из них – жительница Покрова, другой – Новомосковска.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), а ее "коллеге" – по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.