В Запорожской области СБУ выявила ботоферму на 70 тыс. аккаунтов, которая администрировалась из РФ

"Сотрудниками спецслужбы прекращена деятельность ботофермы с почти 70 тыс. фейковых аккаунтов и более 50 интернет-сообществ в различных соцсетях, которые были направлены на создание и распространение пропагандистских заказных материалов из России", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что аккаунты ботофермы распространяли публикации и комментарии, направленные на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, дискредитацию властей и Вооруженных сил Украины. Также из этих аккаунтов распространяли фейковые материалы, заранее созданные российскими пропагандистами.

Функционировала ботоферма в нежилом помещении, владелец которого должен был подключать оборудование к интернету, покупать и менять SIM-карты. Администрировалась она с территории РФ.

Во время обысков изъяли 429 GSM-модулей, два аппаратных комплекса управления этими модулями и более 3 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

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