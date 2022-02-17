“Пусть атакуют!” Гордон в эфире своего ток-шоу рассказал об атаке “десятков тысяч российских ботов”

"Как и в прошлый и позапрошлый раз, нас в данный момент атакуют десятки тысяч российских ботов. В результате чего на двух YouTube-каналах уже вывешены желтые значки, которые говорят, что пока нет продвижения. Но мы благополучно с этой проблемой справились предыдущие два раза, справимся и сейчас. Пусть атакуют! Мы показываем результаты до 6 млн просмотров. И это только в YouTube, я не говорю обо всех остальных социальных сетях. Поэтому, ребята, в добрый час", – сказал ведущий ток-шоу.
Впервые об атаке российских ботов во время эфиров YouTube-шоу "ГОРДОН" стало известно 3 февраля, во время второго выпуска ток-шоу. На YouTube-каналы "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Дмитрия Гордона" стали приходить жалобы, целью которых было остановить продвижение ток-шоу и уменьшить число просмотров.
10 февраля Дмитрий Гордон сообщил о еще одной атаке ботов из РФ, которые в очередной раз пытались снизить количество просмотров YouTube-шоу "ГОРДОН".