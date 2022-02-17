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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

“Пусть атакуют!” Гордон в эфире своего ток-шоу рассказал об атаке “десятков тысяч российских ботов”

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Годрон: Пусть атакуют! Мы показываем результаты до 6 млн просмотров, и это только в YouTube
Годрон: Пусть атакуют! Мы показываем результаты до 6 млн просмотров, и это только в YouTube
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил о новой атаке российских ботов на два своих YouTube-канала. Об этом он сказал 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН".

"Как и в прошлый и позапрошлый раз, нас в данный момент атакуют десятки тысяч российских ботов. В результате чего на двух YouTube-каналах уже вывешены желтые значки, которые говорят, что пока нет продвижения. Но мы благополучно с этой проблемой справились предыдущие два раза, справимся и сейчас. Пусть атакуют! Мы показываем результаты до 6 млн просмотров. И это только в YouTube, я не говорю обо всех остальных социальных сетях. Поэтому, ребята, в добрый час", – сказал ведущий ток-шоу.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Впервые об атаке российских ботов во время эфиров YouTube-шоу "ГОРДОН" стало известно 3 февраля, во время второго выпуска ток-шоу. На YouTube-каналы "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Дмитрия Гордона" стали приходить жалобы, целью которых было остановить продвижение ток-шоу и уменьшить число просмотров.

10 февраля Дмитрий Гордон сообщил о еще одной атаке ботов из РФ, которые в очередной раз пытались снизить количество просмотров YouTube-шоу "ГОРДОН".

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, YouTube, боты, ток-шоу "ГОРДОН"
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