Боты из РФ в украинских чатах пытаются получить информацию для корректировки огня – Центр противодействия дезинформации

Об этом 14 марта в Telegram сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов. Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.
Например, как видно на скриншоте, они пишут: "Что там во Франковске? Хоть и далеко от дома, но сердце болит с каждой тревогой".
"Ни в коем случае не сообщайте никому точное место попадания снаряда и не выкладывайте видео в момент удара. Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных Telegram-каналов", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное
Накануне массового военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в Генштабе ВСУ призвали украинцев не публиковать в соцсетях информацию о перемещении украинских военнослужащих и военной техники, чтобы не помогать врагу.
26 февраля в СНБО Украины предупредили о вражеских агентах, которые в мессенджерах и соцсетях собирают данные о маршрутах на Киев.
9 марта министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не распространять информацию о предоставленном союзниками вооружении.