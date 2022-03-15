Боты из РФ в украинских чатах пытаются получить информацию для корректировки огня – Центр противодействия дезинформации

Украинцев призвали не сообщать никому в соцсетях точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара Фото: depositphotos.com

Об этом 14 марта в Telegram сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов. Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Например, как видно на скриншоте, они пишут: "Что там во Франковске? Хоть и далеко от дома, но сердце болит с каждой тревогой".

"Ни в коем случае не сообщайте никому точное место попадания снаряда и не выкладывайте видео в момент удара. Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных Telegram-каналов", – отмечается в сообщении.

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