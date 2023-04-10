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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для возвращения депортированных оккупантами украинских детей-сирот формируется международная коалиция – Верещук

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РФ незаконно вывезла и удерживает 4396 детей-сирот из Украины, сообщила вице-премьер
РФ незаконно вывезла и удерживает 4396 детей-сирот из Украины, сообщила вице-премьер
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Координационный совет по защите и безопасности детей работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение украинских детей-сирот. Об этом 10 апреля сообщил сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, Россия незаконно вывезла и удерживает 4396 оставшихся без семьи детей.

"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них – [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [премьер-министр Польши] Матеуш Моравецкий и другие", – сказала она.

Верещук отметила, что в процедуре также нужен международный посредник. В этой роли могут выступить Международный комитет Красного Креста, ООН, ЮНИСЕФ.

"Надеюсь, что в скором времени такая платформа начнет действовать", – добавила вице-премьер.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила более 16 тыс. украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теги: ООН, ЮНИСЕФ, депортация, Красный Крест, Ирина Верещук, дети, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, российские оккупанты
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