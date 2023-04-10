Для возвращения депортированных оккупантами украинских детей-сирот формируется международная коалиция – Верещук

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, Россия незаконно вывезла и удерживает 4396 оставшихся без семьи детей.

"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них – [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [премьер-министр Польши] Матеуш Моравецкий и другие", – сказала она.

Верещук отметила, что в процедуре также нужен международный посредник. В этой роли могут выступить Международный комитет Красного Креста, ООН, ЮНИСЕФ.

"Надеюсь, что в скором времени такая платформа начнет действовать", – добавила вице-премьер.