Для возвращения депортированных оккупантами украинских детей-сирот формируется международная коалиция – Верещук

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, Россия незаконно вывезла и удерживает 4396 оставшихся без семьи детей.
"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них – [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [премьер-министр Польши] Матеуш Моравецкий и другие", – сказала она.
Верещук отметила, что в процедуре также нужен международный посредник. В этой роли могут выступить Международный комитет Красного Креста, ООН, ЮНИСЕФ.
"Надеюсь, что в скором времени такая платформа начнет действовать", – добавила вице-премьер.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила более 16 тыс. украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.