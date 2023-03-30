Верещук заявила, что Украина готова забрать депортированных в РФ украинских сирот на границе с любой европейской страной

Верещук: На сегодня незаконно вывезенных и незаконно удерживаемых РФ украинских детей-сирот 4390 Фото: Ірина Верещук / Facebook

Она отметила, что пока нет возможности установить точное количество россиян, которые "усыновили" украинских детей, так как они "меняют имена, фамилии и прячут данные о детях".

"Если мы говорим об общей цифре, то на сегодня незаконно вывезенных и незаконно удерживаемых украинских детей-сирот 4390", – заявила Верещук.

По ее словам, удалось вернуть более 300 детей.

"Мы предлагаем свой механизм. Мы готовы как украинская сторона приехать в любую европейскую страну – давайте возьмем Эстонию, там есть граница с РФ – при посредничестве международных организаций – ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста или любой организации ООН – мы готовы приехать на границу и забрать всех наших украинских сирот", – заявила она.