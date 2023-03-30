Верещук заявила, что Украина готова забрать депортированных в РФ украинских сирот на границе с любой европейской страной

Она отметила, что пока нет возможности установить точное количество россиян, которые "усыновили" украинских детей, так как они "меняют имена, фамилии и прячут данные о детях".
"Если мы говорим об общей цифре, то на сегодня незаконно вывезенных и незаконно удерживаемых украинских детей-сирот 4390", – заявила Верещук.
По ее словам, удалось вернуть более 300 детей.
"Мы предлагаем свой механизм. Мы готовы как украинская сторона приехать в любую европейскую страну – давайте возьмем Эстонию, там есть граница с РФ – при посредничестве международных организаций – ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста или любой организации ООН – мы готовы приехать на границу и забрать всех наших украинских сирот", – заявила она.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.