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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук заявила, что Украина готова забрать депортированных в РФ украинских сирот на границе с любой европейской страной

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Верещук: На сегодня незаконно вывезенных и незаконно удерживаемых РФ украинских детей-сирот 4390
Верещук: На сегодня незаконно вывезенных и незаконно удерживаемых РФ украинских детей-сирот 4390
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Украина готова забрать депортированных в Россию украинских детей на границе любой европейской страны с РФ. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире общенационального телемарафона 29 марта, трансляцию вело "Суспільне".

Она отметила, что пока нет возможности установить точное количество россиян, которые "усыновили" украинских детей, так как они "меняют имена, фамилии и прячут данные о детях".

"Если мы говорим об общей цифре, то на сегодня незаконно вывезенных и незаконно удерживаемых украинских детей-сирот 4390", – заявила Верещук.

По ее словам, удалось вернуть более 300 детей.

"Мы предлагаем свой механизм. Мы готовы как украинская сторона приехать в любую европейскую страну – давайте возьмем Эстонию, там есть граница с РФ – при посредничестве международных организаций – ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста или любой организации ООН – мы готовы приехать на границу и забрать всех наших украинских сирот", – заявила она.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, усыновление, Ирина Верещук, дети, война России против Украины
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