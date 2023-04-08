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Украине удалось вернуть еще более 30 детей, которых депортировала Россия

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Украине удалось вернуть еще более 30 детей, которых депортировала Россия

Фото: Media Center Ukraine / Telegram

В Украину вернулся еще 31 ребенок из числа тех, которых российские оккупанты депортировали с захваченных территорий. Об этом исполнительный директор благотворительного объединения Save Ukraine Николай Кулеба сообщил 8 апреля на брифинге в агентстве "Укринформ".

По его словам, в данный момент они находятся в дороге домой. Это уже пятая группа детей, которых организации удалось переправить в Украину.

"В течение четвертой миссии мы спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", – сказал Кулеба.

Он отметил, что давление на детей и их родных со стороны следственных органов страны-оккупанта растет. Чтобы воссоединиться, семьи проходят многочасовые допросы и другие испытания. Чем больше детей возвращается, тем сильнее становится прессинг, отметил Кулеба. Работа миссий особенно осложнилась после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.

"Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок – это неопровержимое доказательство доказательство их преступлений", – считает он.

Кулеба также сообщил, что Save Ukraine ищет и тех детей, которые в результате российских преступлений оказались в Беларуси. Точное их количество на данный момент неизвестно.

“Сколько таких детей, где они – мы не знаем даже по территории России. Сейчас найти какую-то информацию очень тяжело вообще – и по Беларуси, и по России”, – добавил он.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила более 16 тыс. украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Укринформ, депортация, дети, война России против Украины, Международный уголовный суд, Николай Кулеба, Мария Львова-Белова
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