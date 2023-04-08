Украине удалось вернуть еще более 30 детей, которых депортировала Россия

По его словам, в данный момент они находятся в дороге домой. Это уже пятая группа детей, которых организации удалось переправить в Украину.

"В течение четвертой миссии мы спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", – сказал Кулеба.

Он отметил, что давление на детей и их родных со стороны следственных органов страны-оккупанта растет. Чтобы воссоединиться, семьи проходят многочасовые допросы и другие испытания. Чем больше детей возвращается, тем сильнее становится прессинг, отметил Кулеба. Работа миссий особенно осложнилась после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.

"Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок – это неопровержимое доказательство доказательство их преступлений", – считает он.

Кулеба также сообщил, что Save Ukraine ищет и тех детей, которые в результате российских преступлений оказались в Беларуси. Точное их количество на данный момент неизвестно.

“Сколько таких детей, где они – мы не знаем даже по территории России. Сейчас найти какую-то информацию очень тяжело вообще – и по Беларуси, и по России”, – добавил он.