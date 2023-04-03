ГБР сообщило о подозрении бывшей полицейской, которая помогала депортировать детей с оккупированных территорий в РФ

По данным детского омбудсмена, с начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла 16 226 украинских детей Фото: ЕРА

По данным следствия, она добровольно работала на захватчиков и получила "должность" в незаконно созданном "Приморском отделение полиции УВД".

"Среди прочего она помогала россиянам выявлять и вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ. Также злоумышленница активно сдавала врагу своих земляков, не желавших подчиняться оккупационному режиму. Вместе с оккупантами она участвовала в рейдах по изъятию имущества у местных жителей", – говорится в сообщении.

Заочное подозрение сообщено по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.