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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о подозрении бывшей полицейской, которая помогала депортировать детей с оккупированных территорий в РФ

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По данным детского омбудсмена, с начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла 16 226 украинских детей
По данным детского омбудсмена, с начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла 16 226 украинских детей
Фото: ЕРА

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшей сотруднице ювенальной превенции, которая сотрудничала с россиянами во время оккупации Запорожской области. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

По данным следствия, она добровольно работала на захватчиков и получила "должность" в незаконно созданном "Приморском отделение полиции УВД".

"Среди прочего она помогала россиянам выявлять и вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ. Также злоумышленница активно сдавала врагу своих земляков, не желавших подчиняться оккупационному режиму. Вместе с оккупантами она участвовала в рейдах по изъятию имущества у местных жителей", – говорится в сообщении.

Заочное подозрение сообщено по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теги: полиция, оккупация, депортация, Запорожская область, дети, война России против Украины, ГБР, Приморск
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