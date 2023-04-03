ГБР сообщило о подозрении бывшей полицейской, которая помогала депортировать детей с оккупированных территорий в РФ

По данным следствия, она добровольно работала на захватчиков и получила "должность" в незаконно созданном "Приморском отделение полиции УВД".
"Среди прочего она помогала россиянам выявлять и вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ. Также злоумышленница активно сдавала врагу своих земляков, не желавших подчиняться оккупационному режиму. Вместе с оккупантами она участвовала в рейдах по изъятию имущества у местных жителей", – говорится в сообщении.
Заочное подозрение сообщено по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.