ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-беркутовцу из Крыма

Сообщается, что после захвата подозреваемый активно помогал оккупантам утверждать псевдовласть России на территории Украины.
В составе незаконно образованного РФ "министерства внутренних дел по республике Крым" он среди прочего участвовал в силовом задержании и обысках у патриотически настроенных украинцев, говорится в сообщении.
В ГБР заявили, что после полномасштабного вооруженного конфликта РФ против Украины подозреваемый способствовал проведению подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.
По данным Офиса генерального прокурора на 21 марта, с начала полномасштабного вторжения России в Украине зафиксировано 16 842 преступления против национальной безопасности, в том числе 2164 случая государственной измены.