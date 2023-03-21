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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-беркутовцу из Крыма

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Экс-сотрудника "Беркута" подозревают в госизмене
Экс-сотрудника "Беркута" подозревают в госизмене
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему беркутовцу, который, по данным следствия, возглавил спецотряд быстрого реагирования (СОБР) оккупантов в захваченном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГБР 21 марта.

Сообщается, что после захвата подозреваемый активно помогал оккупантам утверждать псевдовласть России на территории Украины.

В составе незаконно образованного РФ "министерства внутренних дел по республике Крым" он среди прочего участвовал в силовом задержании и обысках у патриотически настроенных украинцев, говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что после полномасштабного вооруженного конфликта РФ против Украины подозреваемый способствовал проведению подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора на 21 марта, с начала полномасштабного вторжения России в Украине зафиксировано 16 842 преступления против национальной безопасности, в том числе 2164 случая государственной измены.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, Беркут, госизмена, война России против Украины, подозрение, ГБР, российские оккупанты
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