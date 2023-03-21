ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-беркутовцу из Крыма

Сообщается, что после захвата подозреваемый активно помогал оккупантам утверждать псевдовласть России на территории Украины.

В составе незаконно образованного РФ "министерства внутренних дел по республике Крым" он среди прочего участвовал в силовом задержании и обысках у патриотически настроенных украинцев, говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что после полномасштабного вооруженного конфликта РФ против Украины подозреваемый способствовал проведению подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.