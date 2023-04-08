С оккупированных территорий Украины россияне вывезли в РФ 20 тыс. детей – Ермак

Ранее было известно о 16 тыс. украинских детей, вывезенных оккупантами в РФ Фото: ЕРА

"Ермак сообщил в разговоре, что только по официальным данным, по меньшей мере 20 тыс. детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разлучены с родителями и силой переданы в российские семьи, тогда как родные родители не знали, где их дети и что с ними", – говорится в сообщении.

Глава Офиса президента отметил, что важно вернуть депортированных детей на родину и наказать "российских преступников".

"Мы намерены разработать новые механизмы защиты прав детей, наказания виновных и предотвращения преступлений против детей в будущем", – подчеркнул Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 апреля исполнительный директор благотворительного объединения Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что в Украину вернулся еще 31 ребенок из числа тех, которых российские оккупанты депортировали с захваченных территорий.