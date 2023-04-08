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ОБЩЕСТВО

С оккупированных территорий Украины россияне вывезли в РФ 20 тыс. детей – Ермак

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Ранее было известно о 16 тыс. украинских детей, вывезенных оккупантами в РФ
Ранее было известно о 16 тыс. украинских детей, вывезенных оккупантами в РФ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты незаконно вывезли с захваченных ими территорий Украины около 20 тыс. украинских детей, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак британской правозащитнице Амаль Клуни. Об этом информирует сайт ОП.

"Ермак сообщил в разговоре, что только по официальным данным, по меньшей мере 20 тыс. детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разлучены с родителями и силой переданы в российские семьи, тогда как родные родители не знали, где их дети и что с ними", – говорится в сообщении.

Глава Офиса президента отметил, что важно вернуть депортированных детей на родину и наказать "российских преступников".

"Мы намерены разработать новые механизмы защиты прав детей, наказания виновных и предотвращения преступлений против детей в будущем", – подчеркнул Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 апреля исполнительный директор благотворительного объединения Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что в Украину вернулся еще 31 ребенок из числа тех, которых российские оккупанты депортировали с захваченных территорий.

Контекст:

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Ранее было известно о 16 тыс. украинских детей, вывезенных оккупантами в РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, депортация, дети, преступление, война России против Украины, Амаль Клуни, ребенок, Андрей Ермак, родители, российские оккупанты
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