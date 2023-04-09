Российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Херсонской области – ОВА

"Россияне атакуют Херсонскую область авиацией. Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины", – написал он.
По словам Прокудина, информация об объеме разрушений уточняется. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей области нет.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам. Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, заявлял он.
Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ. Он отметил, что для перехвата самолетов, несущих такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16. "Противник применяет… до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал он.
2 апреля глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы.