Российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Херсонской области – ОВА

"Россияне атакуют Херсонскую область авиацией. Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины", – написал он.

По словам Прокудина, информация об объеме разрушений уточняется. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей области нет.