Россияне 71 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, 23 снаряда попали по Херсону – ОВА

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередач; территорию судозавода Корабельного района и зернового терминала Бериславского района", – написал он.

По данным Прокудина, за прошедшие сутки жертв среди гражданского населения в области нет.

"С деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.