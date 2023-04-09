ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 71 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, 23 снаряда попали по Херсону – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсонской области - новые разрушения в результате российских обстрелов
В Херсонской области - новые разрушения в результате российских обстрелов
Фото: Андрій Єрмак / Telegram (архив)

Российские оккупанты 71 раз за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область, выпустив 495 снарядов, 23 из которых – по областному центру. Об этом 9 апреля в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередач; территорию судозавода Корабельного района и зернового терминала Бериславского района", – написал он.

По данным Прокудина, за прошедшие сутки жертв среди гражданского населения в области нет.

"С деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (94112)
2
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (59203)
3
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (55495)
4
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (52730)
5
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (52173)
6
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (51430)
7
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (50934)
8
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (44761)
 
 
 
 