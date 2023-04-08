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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне более 70 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, ранены восемь мирных жителей – ОВА

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Российские захватчики атаковали жилые кварталы
Российские захватчики атаковали жилые кварталы
Фото: ЕРА

Российские оккупанты 71 раз за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область. Об этом 8 апреля в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, противник выпустив по населенным пунктам региона 397 снарядов. 17 из них – по освобожденному Херсону.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе", – написал Прокудин.

В результате обстрелов со стороны противника восемь человек получили ранения, среди них двое детей.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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