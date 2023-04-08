Россияне более 70 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, ранены восемь мирных жителей – ОВА

По его данным, противник выпустив по населенным пунктам региона 397 снарядов. 17 из них – по освобожденному Херсону.
"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе", – написал Прокудин.
В результате обстрелов со стороны противника восемь человек получили ранения, среди них двое детей.
"С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека", – добавил глава ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.