Россияне более 70 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, ранены восемь мирных жителей – ОВА

По его данным, противник выпустив по населенным пунктам региона 397 снарядов. 17 из них – по освобожденному Херсону.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе", – написал Прокудин.

В результате обстрелов со стороны противника восемь человек получили ранения, среди них двое детей.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека", – добавил глава ОВА.