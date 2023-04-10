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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 78 раз обстреляли Херсонскую область. Снаряды взорвались в жилых кварталах и гаражах

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Оккупанты продолжают обстрелы Херсонской области
Оккупанты продолжают обстрелы Херсонской области
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты 78 раз за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область, выпустив 360 снарядов, 17 из которых – по областному центру. Об этом 10 апреля в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и постройки гаражного кооператива Корабельного района города [Херсон]", – сообщил Прокудин.

По данным ОВА, за прошедшие сутки жертв среди гражданского населения области не зафиксировано.

Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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