Оккупанты 78 раз обстреляли Херсонскую область. Снаряды взорвались в жилых кварталах и гаражах

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и постройки гаражного кооператива Корабельного района города [Херсон]", – сообщил Прокудин.

По данным ОВА, за прошедшие сутки жертв среди гражданского населения области не зафиксировано.

Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.