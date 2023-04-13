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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ежедневно теряют до 750 человек убитыми и ранеными – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты в боях с ВСУ в течение последней недели ежедневно теряют от 400 до 750 человек убитыми и ранеными, отметили в Генштабе
Российские оккупанты в боях с ВСУ в течение последней недели ежедневно теряют от 400 до 750 человек убитыми и ранеными, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупанты в войне против Украины несут существенные потери в личном составе.

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Так, в течение последней недели российские оккупационные войска ежедневно теряют от 400 до 750 человек убитыми и ранеными. Общие подтвержденные потери врага за последние две недели составили: в личном составе – более 7700 человек, 35 единиц танков, 81 единица боевых бронированных машин, более 100 артсистем", – отметил Громов.

По его словам, военные потери заставят РФ в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в частности по захвату Левобережья Украины в 2023 году.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.

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