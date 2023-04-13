Оккупанты ежедневно теряют до 750 человек убитыми и ранеными – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в боях с ВСУ в течение последней недели ежедневно теряют от 400 до 750 человек убитыми и ранеными, отметили в Генштабе Фото: EPA

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Так, в течение последней недели российские оккупационные войска ежедневно теряют от 400 до 750 человек убитыми и ранеными. Общие подтвержденные потери врага за последние две недели составили: в личном составе – более 7700 человек, 35 единиц танков, 81 единица боевых бронированных машин, более 100 артсистем", – отметил Громов.

По его словам, военные потери заставят РФ в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в частности по захвату Левобережья Украины в 2023 году.