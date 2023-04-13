РФ в апреле нанесла 44 ракетных и 38 ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Украины, ВСУ уничтожили 29 беспилотников – Генштаб

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Всего с начала месяца оккупанты нанесли по объектам гражданской инфраструктуры 44 ракетных удара и совершили 38 ударов с применением БПЛА, из которых 29 были уничтожены нашими воинами", – отметил Громов.

По его словам, сохраняется угроза нанесения массированного ракетного удара РФ по территории Украины.

"На аэродромах и пунктах базирования снаряжены и готовы к применению носители крылатых ракет воздушного и морского базирования", – подчеркнул представитель Генштаба.