РФ в апреле нанесла 44 ракетных и 38 ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Украины, ВСУ уничтожили 29 беспилотников – Генштаб

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Всего с начала месяца оккупанты нанесли по объектам гражданской инфраструктуры 44 ракетных удара и совершили 38 ударов с применением БПЛА, из которых 29 были уничтожены нашими воинами", – отметил Громов.
По его словам, сохраняется угроза нанесения массированного ракетного удара РФ по территории Украины.
"На аэродромах и пунктах базирования снаряжены и готовы к применению носители крылатых ракет воздушного и морского базирования", – подчеркнул представитель Генштаба.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.