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РФ в апреле нанесла 44 ракетных и 38 ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Украины, ВСУ уничтожили 29 беспилотников – Генштаб

Украинские военные в апреле уничтожили 29 ударных БПЛА российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские военные в апреле уничтожили 29 ударных БПЛА российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ОК Північ / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска в апреле ракетами и с помощью БПЛА нанесли более 80-ти ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Всего с начала месяца оккупанты нанесли по объектам гражданской инфраструктуры 44 ракетных удара и совершили 38 ударов с применением БПЛА, из которых 29 были уничтожены нашими воинами", – отметил Громов.

По его словам, сохраняется угроза нанесения массированного ракетного удара РФ по территории Украины.

"На аэродромах и пунктах базирования снаряжены и готовы к применению носители крылатых ракет воздушного и морского базирования", – подчеркнул представитель Генштаба.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, аэродром, угрозы, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, брифинг, потери армии России, российские оккупанты, Алексей Громов
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