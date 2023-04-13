Оккупанты в результате "дружеского огня" потеряли дорогой БПЛА в Белгородской области – Генштаб ВСУ

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Так, 30 марта ими было потеряно БПЛА, оценочной стоимостью в 3 млн российских рублей (около $36,5 тыс. по курсу центробанка РФ) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских оккупационных войск, – рассказал Громов. – А уже 5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс "Енот", оценочной стоимостью в 14,5 млн российских рублей (примерно $176,6 тыс.)".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, оккупанты с начала полномасштабного нападения потеряли 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня.