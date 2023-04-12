ВСУ уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10", оккупанты нанесли за сутки 19 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также сбит один вражеский БПЛА типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника и одну радиолокационную станцию россиян.

"За сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения", – отметили украинские военные.