ВСУ уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10", оккупанты нанесли за сутки 19 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Также сбит один вражеский БПЛА типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника и одну радиолокационную станцию россиян.
"За сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения", – отметили украинские военные.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили уже около 180 050 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2334 БПЛА оперативно-тактического уровня.