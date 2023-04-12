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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10", оккупанты нанесли за сутки 19 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб

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Украинские военные 12 апреля сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ
Украинские военные 12 апреля сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Авиация сил обороны Украины за сутки 12 апреля нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также сбит один вражеский БПЛА типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника и одну радиолокационную станцию россиян.

"За сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения", – отметили украинские военные.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили уже около 180 050 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2334 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, раненые, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, инфраструктура, население, потери армии России, российские оккупанты
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