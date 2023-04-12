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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все вражеское – будет уничтожено". Воздушные силы показали, как приземлили российский БПЛА в небе Украины. Видео

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Украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили 2334 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили 2334 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Украинские защитники 11 апреля уничтожили БПЛА типа "Орлан-10" оккупантов на севере страны.

Видео сбивания российского беспилотника опубликовано в Facebook воздушного командования "Центр" 12 апреля.

"Силы и средства зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания на северном направлении, приземлили очередной вражеский БПЛА "Орлан-10", – сказано в сообщении. – Обученные, профессиональные, сильные и мотивированные воины – защитники Украины подстерегают воздушное пространство и каждый день приближают победу! "Все вражеское – будет уничтожено!" – так уверяют наши зенитчики, так и будет!"

https://www.facebook.com/PvkCenter/videos/703350768143505/

По данным Генштаба ВСУ, 11 апреля украинские военные уничтожили два беспилотника оккупантов типа "Орлан-10".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили 2334 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери армии России, российские оккупанты
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