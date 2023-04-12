"Все вражеское – будет уничтожено". Воздушные силы показали, как приземлили российский БПЛА в небе Украины. Видео

Видео сбивания российского беспилотника опубликовано в Facebook воздушного командования "Центр" 12 апреля.

"Силы и средства зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания на северном направлении, приземлили очередной вражеский БПЛА "Орлан-10", – сказано в сообщении. – Обученные, профессиональные, сильные и мотивированные воины – защитники Украины подстерегают воздушное пространство и каждый день приближают победу! "Все вражеское – будет уничтожено!" – так уверяют наши зенитчики, так и будет!"

По данным Генштаба ВСУ, 11 апреля украинские военные уничтожили два беспилотника оккупантов типа "Орлан-10".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили 2334 БПЛА оперативно-тактического уровня.