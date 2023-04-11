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ВСУ уничтожили два беспилотника оккупантов, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

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Украинские защитники 11 апреля сбили два российских БПЛА типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ
Украинские защитники 11 апреля сбили два российских БПЛА типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Авиация сил обороны Украины за сутки 11 апреля нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также сбиты два вражеских БПЛА типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, а также две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, указали в Генштабе.

"В течение суток противник нанес один ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ предупредили о высокой вероятности нанесения оккупантами ракетных и авиаударов по всей территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XF3dNofxpZF7uXvQ4bDtVpxecCa9oiBfVbskkyUfQTHiPrnh6Gp1tktxfU3TTvoLl

Накануне, 10 апреля, украинские военные сбили девять российских БПЛА

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 11 апреля, украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили 2332 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
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