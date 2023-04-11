ВСУ уничтожили два беспилотника оккупантов, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

Украинские защитники 11 апреля сбили два российских БПЛА типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также сбиты два вражеских БПЛА типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, а также две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, указали в Генштабе.

"В течение суток противник нанес один ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ предупредили о высокой вероятности нанесения оккупантами ракетных и авиаударов по всей территории Украины.

Накануне, 10 апреля, украинские военные сбили девять российских БПЛА.