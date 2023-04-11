ВСУ уничтожили два беспилотника оккупантов, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Также сбиты два вражеских БПЛА типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, а также две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, указали в Генштабе.
"В течение суток противник нанес один ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ предупредили о высокой вероятности нанесения оккупантами ракетных и авиаударов по всей территории Украины.
Накануне, 10 апреля, украинские военные сбили девять российских БПЛА.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 11 апреля, украинские защитники с начала полномасштабного нападения уничтожили 2332 БПЛА оперативно-тактического уровня.