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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили вертолет Ми-24 и девять беспилотников, авиация нанесла восемь ударов по врагу

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Украинские военные нанесли оккупантам новые потери
Украинские военные нанесли оккупантам новые потери
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (иллюстративное)

Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по целям противника. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 апреля.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника", – сказано в сообщении.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов и их военной техники, а также склад боеприпасов.

Кроме того, за прошедшие сутки был сбит вражеский вертолет Ми-24 и девять беспилотников разных типов.

Власти Николаевской и Одесской областей сообщали также о потере россиянами боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", но ее Генштаб на данный момент не подтверждает. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Nws9sP2kk34ZiQzntd3L12BCeDLm7W88SYHJb624Pv6zYDmKWt2nJypTfzS5hzWcl

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 апреля 2023 года, составили более 178,8 тыс. военных, 3637 танков, 307 самолетов, 292 вертолета, 2323 беспилотника оперативно-тактического уровня и тысячи единиц другой техники. 

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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