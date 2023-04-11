Украинские военные сбили вертолет Ми-24 и девять беспилотников, авиация нанесла восемь ударов по врагу

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника", – сказано в сообщении.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов и их военной техники, а также склад боеприпасов.

Кроме того, за прошедшие сутки был сбит вражеский вертолет Ми-24 и девять беспилотников разных типов.

Власти Николаевской и Одесской областей сообщали также о потере россиянами боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", но ее Генштаб на данный момент не подтверждает.