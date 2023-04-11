Украинские военные сбили вертолет Ми-24 и девять беспилотников, авиация нанесла восемь ударов по врагу

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника", – сказано в сообщении.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов и их военной техники, а также склад боеприпасов.
Кроме того, за прошедшие сутки был сбит вражеский вертолет Ми-24 и девять беспилотников разных типов.
Власти Николаевской и Одесской областей сообщали также о потере россиянами боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", но ее Генштаб на данный момент не подтверждает.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 апреля 2023 года, составили более 178,8 тыс. военных, 3637 танков, 307 самолетов, 292 вертолета, 2323 беспилотника оперативно-тактического уровня и тысячи единиц другой техники.