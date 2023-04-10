Под Авдеевкой украинские воины сбили вертолет Ми-24 оккупантов – ВСУ

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на авдеевском направлении, но получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", – сообщили в 110-й бригаде.

Контекст:

Россиянам "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.

8 апреля американский Институт исследования войны заявил, что российское наступление на Авдеевку "захлебнулось". Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой Донецкой области и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 10 апреля 2023 года, составили около 178 820 военных, 363 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.