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"Наши ударные птички". ВСУ показали работу дронов на авдеевском направлении. Видео

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Украинские защитники при помощи дронов бомбят позиции оккупантов под Авдеевкой
Украинские защитники при помощи дронов бомбят позиции оккупантов под Авдеевкой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Все задачи на авдеевском направлении четко выполняются командирами и воинами ВСУ. Об этом 10 апреля в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, обнародовав видео результативной работы украинских дронов, сбрасывающих боеприпасы на позиции российских оккупантов.

"Наши ударные птички эффективно работают на авдеевском направлении. Орки пытаются окружить город [Авдеевка Донецкой области], активно используют артиллерию и авиацию по городу, но все их попытки отражаются силами обороны", – написал Тарнавский.

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Россиянам "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.

8 апреля американский Институт исследования войны заявил, что российское наступление на Авдеевку "захлебнулось" Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой Донецкой области и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, Авдеевка, боеприпасы, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, Александр Тарнавский
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