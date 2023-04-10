Россия, вероятно, усилила танковые атаки на Марьинку – британская разведка

В британском военном ведомстве напомнили, что бои за Марьинку идут с 2014 года, сейчас этот город в значительной степени разрушен в результате взаимных артиллерийских ударов. Отмечается, что Марьинка позволяет контролировать подступы к Донецку и ключевую трассу H-15 (Запорожье – Донецк).

Россия продолжает уделять первостепенное внимание операциям в донецком секторе (включая районы Марьинки и Авдеевки). На снабжение воюющих там группировок тратятся значительные ресурсы – при достижении минимальных результатов", – отмечает минобороны Великобритании.