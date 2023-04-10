ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия, вероятно, усилила танковые атаки на Марьинку – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне активно атакуют Марьинку с применением бронетехники, выяснила британская разведка
Россияне активно атакуют Марьинку с применением бронетехники, выяснила британская разведка
Фото: EPA

Российские войска, похоже, усилили атаки с применением танков и бронетехники в районе Марьинки Донецкой области в последнюю неделю. Об этом 10 апреля сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В британском военном ведомстве напомнили, что бои за Марьинку идут с 2014 года, сейчас этот город в значительной степени разрушен в результате взаимных артиллерийских ударов. Отмечается, что Марьинка позволяет контролировать подступы к Донецку и ключевую трассу H-15 (Запорожье – Донецк).

Россия продолжает уделять первостепенное внимание операциям в донецком секторе (включая районы Марьинки и Авдеевки). На снабжение воюющих там группировок тратятся значительные ресурсы – при достижении минимальных результатов", – отмечает минобороны Великобритании.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Из Марьинки по состоянию на 3 ноября было эвакуировано 100% гражданского населения, сообщали в областном управлении Нацполиции. Начиная с марта 2023 года, Генштаб ВСУ постоянно сообщает об ожесточенных боях за Марьинку. Наряду с Авдеевкой Донецкой области и Бахмутом Донецкой области Марьинка подвергается атакам оккупантов наиболее часто.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Великобритания, Донецкая область, оккупация, танки, оборона, Марьинка, Авдеевка, армия РФ, бронетехника, Russia, Donetsk, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской G
Галина ГРИШИНА
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (107976)
2
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (78853)
3
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (63551)
4
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (60653)
5
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (49593)
6
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов (15354)
7
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (12123) G
8
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (11808)
 
 
 
 