Россия, вероятно, усилила танковые атаки на Марьинку – британская разведка

В британском военном ведомстве напомнили, что бои за Марьинку идут с 2014 года, сейчас этот город в значительной степени разрушен в результате взаимных артиллерийских ударов. Отмечается, что Марьинка позволяет контролировать подступы к Донецку и ключевую трассу H-15 (Запорожье – Донецк).
Россия продолжает уделять первостепенное внимание операциям в донецком секторе (включая районы Марьинки и Авдеевки). На снабжение воюющих там группировок тратятся значительные ресурсы – при достижении минимальных результатов", – отмечает минобороны Великобритании.
(3/3) Russia continues to give a high priority to resourcing operations in the broader Donetsk sector, including the Marinka and Avdiivka areas, expending significant resources for minimal gains.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 10, 2023
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Из Марьинки по состоянию на 3 ноября было эвакуировано 100% гражданского населения, сообщали в областном управлении Нацполиции. Начиная с марта 2023 года, Генштаб ВСУ постоянно сообщает об ожесточенных боях за Марьинку. Наряду с Авдеевкой Донецкой области и Бахмутом Донецкой области Марьинка подвергается атакам оккупантов наиболее часто.