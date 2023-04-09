ВСУ отбили более 50 атак оккупантов за сутки, из них 10 под Бахмутом, 15 – под Марьинкой – Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. Более 10 населенных пунктов на этом направлении подверглись российским обстрелам.

На лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьмино и Верхнекаменского.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов на этом направлении пострадали более 15 населённых пунктов.