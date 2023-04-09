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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили более 50 атак оккупантов за сутки, из них 10 под Бахмутом, 15 – под Марьинкой – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники продолжают держать оборону на Донбассе
Украинские защитники продолжают держать оборону на Донбассе
Фото: Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины за сутки 8 апреля отразили более 50 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 апреля в утренней сводке.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. Более 10 населенных пунктов на этом направлении подверглись российским обстрелам.

На лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьмино и Верхнекаменского.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов на этом направлении пострадали более 15 населённых пунктов. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PikWoRr64Exh6DyEarBTFugytUdn6vA3yy8qoKoM5XqH8vFhyL36uMeGxstjvzA3l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, Вооруженные силы Украины, Лиман, Марьинка, Богдановка, Северное, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, деоккупация, Верхнекаменское
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