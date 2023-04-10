Оккупанты хотят заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы двигаться на Курахово – ВСУ

ВСУ ведут позиционные бои с российскими оккупантами в районе Марьинки и Авдеевки Фото: Міністерство оборони України / Instagram (иллюстративное)

Спикер пояснил, что армия РФ пытается заблокировать Авдеевку, взять Марьинку и продвинуться дальше на донецком направлении. В случае успеха следующей целью оккупантов может быть Курахово.

"Самыми опасными направлениями остаются авдеевское и марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию, очень активно начал применять авиацию", – заявил представитель ВСУ.

Он отметил, что на авдеевском направлении продолжаются позиционные бои, и на сегодняшний день российские силы не добились успеха ни на одном из направлений.

"Не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население", – добавил Дмитрашкивский.