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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы двигаться на Курахово – ВСУ

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ВСУ ведут позиционные бои с российскими оккупантами в районе Марьинки и Авдеевки
ВСУ ведут позиционные бои с российскими оккупантами в районе Марьинки и Авдеевки
Фото: Міністерство оборони України / Instagram (иллюстративное)

Российские войска своей следующей целью после Марьинки и Авдеевки Донецкой области видят Курахово Донецкой области. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 9 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Спикер пояснил, что армия РФ пытается заблокировать Авдеевку, взять Марьинку и продвинуться дальше на донецком направлении. В случае успеха следующей целью оккупантов может быть Курахово.

"Самыми опасными направлениями остаются авдеевское и марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию, очень активно начал применять авиацию", – заявил представитель ВСУ.

Он отметил, что на авдеевском направлении продолжаются позиционные бои, и на сегодняшний день российские силы не добились успеха ни на одном из направлений.

"Не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население", – добавил Дмитрашкивский.

 

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.

Генштаб ВСУ постоянно сообщает об ожесточенных боях за Марьинку. Наряду с Авдеевкой и Бахмутом Донецкой области Марьинка подвергается атакам оккупантов наиболее часто. По данным британской разведки, российские войска в начале апреля усилили атаки на Марьинку с применением танков и бронетехники. В то же время, как сообщил 8 апреля американский Институт исследования войны, российское наступление на Авдеевку "захлебнулось".

Теги: Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Марьинка, Авдеевка, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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