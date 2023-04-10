ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким сообщил о потере россиянами вертолета Ка-52

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Братчук написал, что вертолет зацепился и упал
Братчук написал, что вертолет зацепился и упал
Фото: wikipedia.org (архив)

10 апреля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram о потере россиянами боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".

"Ка-52, давай до свидания", – написал он.

Агентству LIGA.net Ким подтвердил, что вертолет был сбит. Подробности он не предоставил "из соображений безопасности".

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал в Telegram картинку с изображением летящего Ка-52 с надписью на ней: "Вечного полета, брат. Провода".

"ДТЭК работает! Зацепился враг, упал и сдох", – прокомментировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за последние сутки украинская армия сбила вертолет Ми-24.

Контекст:

Ка-52 – новейший российский вертолет, находящийся на вооружении армии РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вертолет, ДТЭК, война России против Украины, потери армии России, Виталий Ким, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нестареющая красавица в крошечном бикини". 57-летняя Херли выложила в сеть новые пляжные снимки
"Нестареющая красавица в крошечном бикини". 57-летняя Херли выложила в сеть новые пляжные снимки
Галина ГРИШИНА
Названа культура, соседство с которой позволит собирать хороший урожай огурцов до самой осени
Названа культура, соседство с которой позволит собирать хороший урожай огурцов до самой осени
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото
Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом
Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения
"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения
Галина ГРИШИНА
На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым
На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым
Галина ГРИШИНА
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
Галина ГРИШИНА
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
Галина ГРИШИНА
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Галина ГРИШИНА
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (110559)
2
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (61856)
3
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (32991) G
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (24238)
5
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (23802)
6
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (20641)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (19318)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (14917) Актуально
 
 
 
 