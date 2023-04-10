Ким сообщил о потере россиянами вертолета Ка-52

"Ка-52, давай до свидания", – написал он.
Агентству LIGA.net Ким подтвердил, что вертолет был сбит. Подробности он не предоставил "из соображений безопасности".
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал в Telegram картинку с изображением летящего Ка-52 с надписью на ней: "Вечного полета, брат. Провода".
"ДТЭК работает! Зацепился враг, упал и сдох", – прокомментировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за последние сутки украинская армия сбила вертолет Ми-24.
Ка-52 – новейший российский вертолет, находящийся на вооружении армии РФ.