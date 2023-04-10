"Беспилотники стали безлетальниками". Пограничники обезвредили два дрона оккупантов в Луганской области

Один дрон пограничники посадил с помощью РЭБ, второй сбили Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Об этом пресс-центр ГПСУ проинформировал 10 апреля.

Один дрон, согласно сообщению, пограничники приземлили сегодня с помощью средств радиоэлектронной борьбы, второй – сбили вчера из стрелкового оружия.

"Были беспилотники – стали безлетальники", – отметили в ГПСУ и опубликовали фото двух дронов.