"Беспилотники стали безлетальниками". Пограничники обезвредили два дрона оккупантов в Луганской области

Об этом пресс-центр ГПСУ проинформировал 10 апреля.
Один дрон, согласно сообщению, пограничники приземлили сегодня с помощью средств радиоэлектронной борьбы, второй – сбили вчера из стрелкового оружия.
"Были беспилотники – стали безлетальники", – отметили в ГПСУ и опубликовали фото двух дронов.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 апреля 2023 года, составили более 178,8 тыс. военных, 3637 танков, 307 самолетов, 292 вертолета, 2323 беспилотника оперативно-тактического уровня и тысячи единиц другой техники.