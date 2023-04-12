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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты безуспешно наступали на авдеевском и марьинском направлениях, ВСУ отразили около 18 атак возле Бахмута

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Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение суток украинские защитники отбили 34 атаки врага.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, – сказано в сообщении. – На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромово и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отразили около 18 атак противника на указанном участке фронта".

На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, указали в Генштабе ВСУ.

"Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак", – говорится в сообщении.

На шахтерском направлении россияне наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском – обороняются, рассказали украинские военные.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Также противник продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, осуществляя инженерное оборудование местности.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tiNNw4Z8rmn7hnkNGBLtuPeLajrHiKU8nsAC89XmYKoRs3BUq2oD84u4nH8aejjNl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, оборона, Марьинка, Курск, Богдановка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, население, российские оккупанты, Белогоровка
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