ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки отбили 72 атаки оккупантов и поразили 18 районов сосредоточения живой силы и техники противника – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили две станции радиоэлектронной борьбы противника
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили две станции радиоэлектронной борьбы противника
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили 72 атаки российских оккупантов. Об этом 12 апреля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские военные сбили два вражеских беспилотника типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yGsp7unLxdAYXnfTKLKXiboGoqgy8eomF9PGfcbL5ef3p9yHoAnUzvxVi4fnDvKJl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Галина ГРИШИНА
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь G
Галина ГРИШИНА
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
Галина ГРИШИНА
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет многие комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет многие комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (61613) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (51800)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (44480)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (42128)
5
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (41970)
6
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (41309)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (38924)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (31524) Актуально
 
 
 
 