ВСУ за сутки отбили 72 атаки оккупантов и поразили 18 районов сосредоточения живой силы и техники противника – Генштаб

"Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях", – говорится в сообщении.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские военные сбили два вражеских беспилотника типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.