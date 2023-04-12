ВСУ за сутки отбили 72 атаки оккупантов и поразили 18 районов сосредоточения живой силы и техники противника – Генштаб

"Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские военные сбили два вражеских беспилотника типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.