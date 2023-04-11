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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы приветствуем наших друзей, которые возвращаются домой защищать свою свободу". В британском минобороны попрощались с частями ВСУ, закончившими там обучение

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В 2023 году в Великобритании пройдут тренировки 20 тыс. украинских военнослужащих
В 2023 году в Великобритании пройдут тренировки 20 тыс. украинских военнослужащих
Фото: Ministry of Defence / Twitter

Министерство обороны Великобритании 11 апреля опубликовало в Twitter прощальное видео с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые закончили там обучение.

Кадры сняты из автобуса, на котором украинские военные выезжают с учебной базы. Выстроившиеся вдоль дороги, британцы отдают честь покидающим страну ВСУ.

"Мы приветствуем наших украинских друзей, которые возвращаются домой после завершения обучения, чтобы защитить свою свободу, близких и независимость", – написали в минобороны.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащихК ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.

Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Великобритания, видео, ВСУ, война России против Украины
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