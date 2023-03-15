В Литве украинские военные начали обучение использованию радаров, которые могут заметить пули снайпера

Основатель организации Blue/Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, позже их перевезут в Украину. По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они "видят" даже пули снайпера.

В Каунас приехали 14 украинских военных, 15 марта начались четырехдневные курсы. Отмечается, что в Литве будут учиться и другие украинские военные, но их точное количество не названо.

За пожертвованные во время акции Radarom €14 млн будет закуплено 16 радаров.

На странице Blue/Yellow в Facebook отмечается, что 12 радаров будут обычными, а еще четыре – специального назначения.

"Через несколько дней первая группа из 14 солдат, участвовавших в учениях, вернется в Украину и начнет свою миссию, так как одновременно три радара, уже перевезенные из аэропорта Франкфурта, прибудут в запланированные места. Еще семь радаров будут размещены на украинской территории в ближайшие две недели, остальные – в ближайшее время", – говорится в сообщении.