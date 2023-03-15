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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Литве украинские военные начали обучение использованию радаров, которые могут заметить пули снайпера

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Украинцы приступили к обучению использованию радаров
Украинцы приступили к обучению использованию радаров
Фото: Blue / Yellow for Ukraine / Facebook

Украинские военные будут учиться использованию самых современных радаров, купленных Литвой специально для Украины. Об этом сообщает Delfi 15 марта.

Основатель организации Blue/Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, позже их перевезут в Украину. По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они "видят" даже пули снайпера.

В Каунас приехали 14 украинских военных, 15 марта начались четырехдневные курсы. Отмечается, что в Литве будут учиться и другие украинские военные, но их точное количество не названо.

За пожертвованные во время акции Radarom €14 млн будет закуплено 16 радаров.

На странице Blue/Yellow в Facebook отмечается, что 12 радаров будут обычными, а еще четыре – специального назначения.

"Через несколько дней первая группа из 14 солдат, участвовавших в учениях, вернется в Украину и начнет свою миссию, так как одновременно три радара, уже перевезенные из аэропорта Франкфурта, прибудут в запланированные места. Еще семь радаров будут размещены на украинской территории в ближайшие две недели, остальные – в ближайшее время", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/blueyellowforukraine/posts/pfbid02k2TXaFYHJ5WUzPBLWAJgYYZJFB84KgBgM5wM9uPxZmho1yAgqmD8THWuUqJmud9Ql

Контекст:

25 февраля 2023 года стало известно, что граждане Литвы пожертвовали €14 млн на приобретение радаров для Вооруженных сил Украины. Кампания длилась с 30 января по 24 февраля. Сбор был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году помощь Литвы должна составить около €40 млн. Страна уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Литва, военная помощь, война России против Украины, учения
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