В Литве украинские военные начали обучение использованию радаров, которые могут заметить пули снайпера

Основатель организации Blue/Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, позже их перевезут в Украину. По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они "видят" даже пули снайпера.
В Каунас приехали 14 украинских военных, 15 марта начались четырехдневные курсы. Отмечается, что в Литве будут учиться и другие украинские военные, но их точное количество не названо.
За пожертвованные во время акции Radarom €14 млн будет закуплено 16 радаров.
На странице Blue/Yellow в Facebook отмечается, что 12 радаров будут обычными, а еще четыре – специального назначения.
"Через несколько дней первая группа из 14 солдат, участвовавших в учениях, вернется в Украину и начнет свою миссию, так как одновременно три радара, уже перевезенные из аэропорта Франкфурта, прибудут в запланированные места. Еще семь радаров будут размещены на украинской территории в ближайшие две недели, остальные – в ближайшее время", – говорится в сообщении.
25 февраля 2023 года стало известно, что граждане Литвы пожертвовали €14 млн на приобретение радаров для Вооруженных сил Украины. Кампания длилась с 30 января по 24 февраля. Сбор был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году помощь Литвы должна составить около €40 млн. Страна уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.