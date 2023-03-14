ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Член ПАСЕ Зингерис: Вильнюс – малюсенький город. Тут в течение недели собирают серьезные деньги на радары. Армия литовская отдала все, что имела, армии Украины

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Зингерис: Мы с утра до вечера молимся
Зингерис: Мы с утра до вечера молимся
Фото: Emanuelis Zingeris / Facebook

Литва стоит "плечом к плечу" с противостоящей российской агрессии Украиной, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис.

"Теперь мы все стоим плечом к плечу, с утра до вечера молимся, потому что мы следующие. [...] В Вильнюсе – это малюсенький город – в течение недели собирают довольно серьезные деньги на радары. Армия литовская отдала все, что имела, вашей армии. Спросите любого на улице", – сказал он.

Литовский политик напомнил о разбитом российском танке, который был установлен в Вильнюсе по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сколько людей понимает, что этот танк стоял бы целым на улице Вильнюса, если бы не вы", – подчеркнул Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Подбитый российский танк был выставлен на Кафедральной площади Вильнюса 24 февраля 2023 года, в годовщину начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года., сообщало агентство ERR.

25 февраля 2023 года стало известно, что граждане Литвы пожертвовали €14 млн на приобретение радаров для Вооруженных сил Украины.

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году помощь Литвы должна составить около €40 млн. Страна уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Литва, война, пожертвование, военная техника, помощь, вторжение, Вильнюс, деньги, война России против Украины, Эмануэлис Зингерис
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