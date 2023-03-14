Член ПАСЕ Зингерис: Вильнюс – малюсенький город. Тут в течение недели собирают серьезные деньги на радары. Армия литовская отдала все, что имела, армии Украины

Зингерис: Мы с утра до вечера молимся Фото: Emanuelis Zingeris / Facebook

"Теперь мы все стоим плечом к плечу, с утра до вечера молимся, потому что мы следующие. [...] В Вильнюсе – это малюсенький город – в течение недели собирают довольно серьезные деньги на радары. Армия литовская отдала все, что имела, вашей армии. Спросите любого на улице", – сказал он.

Литовский политик напомнил о разбитом российском танке, который был установлен в Вильнюсе по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сколько людей понимает, что этот танк стоял бы целым на улице Вильнюса, если бы не вы", – подчеркнул Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

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