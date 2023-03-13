Член ПАСЕ Зингерис: Янукович говорил: "Ты что, не видишь, что мы европейцы?" Мы просили, чтобы Луценко и Тимошенко выпустили. Он кричал: "Разве я что-то общее имею с правосудием?! Ну ладно, вносите дело Луценко". И начинал ржать как дикий

"Я после встречи с этим абсолютно непонятным человеком, [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем, сказал всем: "Он не подпишет [соглашение] с Европейским союзом". Мы думали, что Молдова, Украина и Грузия пойдут по тому же пути. И мы понимали, что с Украиной Россия – империя, а без Украины она перестанет быть империей. И поэтому мы предложили вам... И тут ехал [экс-премьер Украины Николай] Азаров в блестящих австрийских костюмах... Мне даже Янукович говорил: "Ты что, не видишь, что мы европейцы?" Этот жанр был полутрагический-полукомический", – рассказал он.
По словам Зингериса, европейцы просили, чтобы Украина выпустила из тюрьмы политиков Юрия Луценко и Юлию Тимошенко.
Он (Янукович. – "ГОРДОН") кричал: "Разве я что-то общее имею с правосудием?! Ну ладно, вносите дело Луценко". И начинал ржать как дикий, когда смотрел: "Разве можно такое взять себе?" То есть там было каких-то несколько тысяч евро, за что его посадили. И начинал дико хохотать. Председатель Сейма Литвы держал меня за руку судорожно и смотрел в сторону дверей – как живым убежать из этого зала довольно больших дикостей со стороны правительства Януковича", – рассказал он.
Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.
22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не исполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.