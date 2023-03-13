ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Член ПАСЕ Зингерис: Янукович говорил: "Ты что, не видишь, что мы европейцы?" Мы просили, чтобы Луценко и Тимошенко выпустили. Он кричал: "Разве я что-то общее имею с правосудием?! Ну ладно, вносите дело Луценко". И начинал ржать как дикий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зингерис рассказал о "дикостях" со стороны правительства Януковича
Зингерис рассказал о "дикостях" со стороны правительства Януковича

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис рассказал, что происходило в 2013 году, когда Литва, впервые руководя Европейским союзом, предложила подписать европейский ассоциативный договор.

"Я после встречи с этим абсолютно непонятным человеком, [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем, сказал всем: "Он не подпишет [соглашение] с Европейским союзом". Мы думали, что Молдова, Украина и Грузия пойдут по тому же пути. И мы понимали, что с Украиной Россия – империя, а без Украины она перестанет быть империей. И поэтому мы предложили вам... И тут ехал [экс-премьер Украины Николай] Азаров в блестящих австрийских костюмах... Мне даже Янукович говорил: "Ты что, не видишь, что мы европейцы?" Этот жанр был полутрагический-полукомический", – рассказал он.

По словам Зингериса, европейцы просили, чтобы Украина выпустила из тюрьмы политиков Юрия Луценко и Юлию Тимошенко.

Он (Янукович. – "ГОРДОН") кричал: "Разве я что-то общее имею с правосудием?! Ну ладно, вносите дело Луценко". И начинал ржать как дикий, когда смотрел: "Разве можно такое взять себе?" То есть там было каких-то несколько тысяч евро, за что его посадили. И начинал дико хохотать. Председатель Сейма Литвы держал меня за руку судорожно и смотрел в сторону дверей – как живым убежать из этого зала довольно больших дикостей со стороны правительства Януковича", – рассказал он.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не исполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Украина, Соглашение об ассоциации, Европейский союз, Эмануэлис Зингерис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (61597)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (29384)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (20915)
4
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9989)
5
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9424)
6
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7311)
7
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (6813)
8
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства (6116)
 
 
 
 