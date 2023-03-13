Член ПАСЕ Зингерис: Янукович говорил: "Ты что, не видишь, что мы европейцы?" Мы просили, чтобы Луценко и Тимошенко выпустили. Он кричал: "Разве я что-то общее имею с правосудием?! Ну ладно, вносите дело Луценко". И начинал ржать как дикий

"Я после встречи с этим абсолютно непонятным человеком, [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем, сказал всем: "Он не подпишет [соглашение] с Европейским союзом". Мы думали, что Молдова, Украина и Грузия пойдут по тому же пути. И мы понимали, что с Украиной Россия – империя, а без Украины она перестанет быть империей. И поэтому мы предложили вам... И тут ехал [экс-премьер Украины Николай] Азаров в блестящих австрийских костюмах... Мне даже Янукович говорил: "Ты что, не видишь, что мы европейцы?" Этот жанр был полутрагический-полукомический", – рассказал он.

По словам Зингериса, европейцы просили, чтобы Украина выпустила из тюрьмы политиков Юрия Луценко и Юлию Тимошенко.

Он (Янукович. – "ГОРДОН") кричал: "Разве я что-то общее имею с правосудием?! Ну ладно, вносите дело Луценко". И начинал ржать как дикий, когда смотрел: "Разве можно такое взять себе?" То есть там было каких-то несколько тысяч евро, за что его посадили. И начинал дико хохотать. Председатель Сейма Литвы держал меня за руку судорожно и смотрел в сторону дверей – как живым убежать из этого зала довольно больших дикостей со стороны правительства Януковича", – рассказал он.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью

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