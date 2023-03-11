Януковича будут заочно судить в Украине за подстрекательство к дезертирству – Офис генпрокурора

Об этом 10 марта проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

Рассмотрение дела в специальном судебном производстве (in absentia) разрешил Подольский районный суд Киева.

"Решение позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", – говорится в релизе.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович, "действуя совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в Российскую Федерацию".

"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казачьей бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, к совершения дезертирства", – добавили в ОГП.

Януковичу о подозрении по этому делу сообщили 9 февраля 2022 года, Кобзарю – в ноябре 2021-го.