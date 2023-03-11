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Януковича будут заочно судить в Украине за подстрекательство к дезертирству – Офис генпрокурора

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По данным следствия, Янукович в феврале 2014 года дважды незаконно пересек госграницу Украины
По данным следствия, Янукович в феврале 2014 года дважды незаконно пересек госграницу Украины
Фото: ЕРА

Беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего заместителя начальника Управления госохраны – начальника службы безопасности беглого президента Константина Кобзаря будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки людей через границу.

Об этом 10 марта проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. 

Рассмотрение дела в специальном судебном производстве (in absentia) разрешил Подольский районный суд Киева. 

"Решение позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", – говорится в релизе. 

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович, "действуя совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в Российскую Федерацию".

"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казачьей бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, к совершения дезертирства", – добавили в ОГП. 

Януковичу о подозрении по этому делу сообщили 9 февраля 2022 года, Кобзарю – в ноябре 2021-го

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Севастополь, дезертирство, военнослужащий, обвинение, суд, Офис генпрокурора, границы
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