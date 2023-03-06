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КУЛЬТУРА

В Минкультуры рассказали, что будет с культурными ценностями, конфискованными у Януковича. Среди них – горшок периода Трипольской культуры и пейзаж Айвазовского

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В "Межигорье" и "Сухолучье" нашли сотни историко-культурных ценностей даже после того, как Янукович вывозил их оттуда грузовиками и вертолетом
В "Межигорье" и "Сухолучье" нашли сотни историко-культурных ценностей даже после того, как Янукович вывозил их оттуда грузовиками и вертолетом
Фото: sergii.me (архив)

Культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья" передадут профильным музеям, в частности, тем, которые были ограблены российскими оккупантами. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве напомнили, что в рамках применения санкций к бывшему президенту Виктору Януковичу Высший антикоррупционный суд передал историко-культурные и материальные ценности из резиденции "Межигорье" и охотничьего дома "Сухолучье" в собственность государства. 3 марта правительство передало в управление МКИП изъятые культурные ценности.

Речь идет о 537 предметах, значительная часть которых представляет высокую культурную и художественную ценность, отметили в министерстве. 

Сейчас изъятые по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины, а далее Минкультуры должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.

"Мы планируем передать предметы профильным музеям, в том числе испытавшим разрушения в результате российской агрессии и ограбления россиянами",  сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. 

Среди изъятых ценностей:

  • картины известных художников, в частности, "Вид Феодосии в лунную ночь" Ивана Айвазовского, "Вид на долину Анио у Тиволи" Кристиана Моргенштерна и другие;
  • книги – "Апостол" ("Деяния и послания святых апостолов"), изданная печатником Федоровым в 1574 году во Львове, и другие;
  • иконы – "Богоматерь Скоропослушница", созданная в начале XIX века в Афоне; "Воскресение Христово с праздниками", датируемая концом XIX века, "Богородица Казанская" (XIХ век), "Христос Вседержитель" (конец ХІХ  – начало ХХ века), "Троица Ветхозаветная" (конец XVIII – начало XIX века, мастерская Киево-Печерской лавры);
  • а также вазы, деревянные скульптуры, памятные медали, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, мощи Святого Виктора, 61 письмо "Специальной карты Европейской России" (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей), горшок периода Трипольской культуры и другие ценности.
Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева снайперами, и длился до 22 февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в грузовики и вертолет. За процессом вывоза вещей Янукович наблюдал лично. Позднее он заявлял, что из Украины "ничего не вывозил, кроме ручной клади"

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины против Януковича и приближенных к нему лиц и конфисковал в пользу государства имущество экс-президента-беглеца.

Теги: Виктор Янукович, Межигорье, санкции, культура, музеи, икона, Сухолучье, Иван Айвазовский, книги, Александр Ткаченко, медали, Триполье, имущество, Министерство культуры и информационной политики, картины, трипольская культура
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