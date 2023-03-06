В Минкультуры рассказали, что будет с культурными ценностями, конфискованными у Януковича. Среди них – горшок периода Трипольской культуры и пейзаж Айвазовского

В "Межигорье" и "Сухолучье" нашли сотни историко-культурных ценностей даже после того, как Янукович вывозил их оттуда грузовиками и вертолетом Фото: sergii.me (архив)

В ведомстве напомнили, что в рамках применения санкций к бывшему президенту Виктору Януковичу Высший антикоррупционный суд передал историко-культурные и материальные ценности из резиденции "Межигорье" и охотничьего дома "Сухолучье" в собственность государства. 3 марта правительство передало в управление МКИП изъятые культурные ценности.

Речь идет о 537 предметах, значительная часть которых представляет высокую культурную и художественную ценность, отметили в министерстве.

Сейчас изъятые по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины, а далее Минкультуры должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.

"Мы планируем передать предметы профильным музеям, в том числе испытавшим разрушения в результате российской агрессии и ограбления россиянами", – сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Среди изъятых ценностей: