В Минкультуры рассказали, что будет с культурными ценностями, конфискованными у Януковича. Среди них – горшок периода Трипольской культуры и пейзаж Айвазовского

В ведомстве напомнили, что в рамках применения санкций к бывшему президенту Виктору Януковичу Высший антикоррупционный суд передал историко-культурные и материальные ценности из резиденции "Межигорье" и охотничьего дома "Сухолучье" в собственность государства. 3 марта правительство передало в управление МКИП изъятые культурные ценности.
Речь идет о 537 предметах, значительная часть которых представляет высокую культурную и художественную ценность, отметили в министерстве.
Сейчас изъятые по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины, а далее Минкультуры должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.
"Мы планируем передать предметы профильным музеям, в том числе испытавшим разрушения в результате российской агрессии и ограбления россиянами", – сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Среди изъятых ценностей:
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева снайперами, и длился до 22 февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в грузовики и вертолет. За процессом вывоза вещей Янукович наблюдал лично. Позднее он заявлял, что из Украины "ничего не вывозил, кроме ручной клади".
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины против Януковича и приближенных к нему лиц и конфисковал в пользу государства имущество экс-президента-беглеца.