Завершено следствие по делу о завладении Януковичем землями в Сухолучье – САП

Янукович обнаружил, что нельзя просто так взять и завладеть "Сухолучьем" Фото: EPA

"Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн бывшим президентом и еще тремя лицами", – отмечается в сообщении САП.

По информации прокуратуры, на сегодняшний день детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В САП напомнили, что в 2007 году бывший президент (на момент отчуждения "Сухолучья" – премьер-министр Украины) с целью завладения государственным имуществом – земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области – инициировал принятие ряда решений, которые привели к тому, что эта земля была изъята из государственной собственности.

В прокуратуре отмечают, что для реализации схемы подельники экс-президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии – с заявлениями об изменении целевого назначения указанных участков.

Это в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту, пояснили в САП. В 2009–2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для личных нужд.

Действия беглого президента квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование этих фактов было начато в 2014 году. До ноября 2019-го дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ, затем дело передали в САП и НАБУ.

"Учитывая, что все подозреваемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia)", – указывается в сообщении САП.

Земли в Сухолучье и построенные на них резиденции "Акация" и "Остров" вернули в собственность государства в 2015 году. С 2016 года резиденцией занималась общественная организация "Межигорье".

За незаконную передачу Януковичу охотничьих угодий в Сухолучье судят бывшую главу Киевской облгосадминистрации Веру Ульянченко и еще 18 человек.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале конкурсного отбора управляющего для комплекса "Сухолучье" в январе 2021 года. В феврале был определен победитель. 9 июня 2021 года АРМА сообщило о подписании договора, согласно которому гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" был передан в управление компании "7 дней".