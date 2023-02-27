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Завершено следствие по делу о завладении Януковичем землями в Сухолучье – САП

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Янукович обнаружил, что нельзя просто так взять и завладеть "Сухолучьем"
Янукович обнаружил, что нельзя просто так взять и завладеть "Сухолучьем"
Фото: EPA

Пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 27 февраля сообщила в Telegram о завершении специального досудебного расследования по делу о завладении угодьями "Сухолучье" в Киевской области бывшим президентом Виктором Януковичем и его сообщниками.

"Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн бывшим президентом и еще тремя лицами", – отмечается в сообщении САП.

По информации прокуратуры, на сегодняшний день детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В САП напомнили, что в 2007 году бывший президент (на момент отчуждения "Сухолучья" – премьер-министр Украины) с целью завладения государственным имуществом – земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области – инициировал принятие ряда решений, которые привели к тому, что эта земля была изъята из государственной собственности.

В прокуратуре отмечают, что для реализации схемы подельники экс-президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии – с заявлениями об изменении целевого назначения указанных участков.

Это в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту, пояснили в САП. В 2009–2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для личных нужд.

Действия беглого президента квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование этих фактов было начато в 2014 году. До ноября 2019-го дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ, затем дело передали в САП и НАБУ.

"Учитывая, что все подозреваемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia)", – указывается в сообщении САП.

Земли в Сухолучье и построенные на них резиденции "Акация" и "Остров" вернули в собственность государства в 2015 году. С 2016 года резиденцией занималась общественная организация "Межигорье".

За незаконную передачу Януковичу охотничьих угодий в Сухолучье судят бывшую главу Киевской облгосадминистрации Веру Ульянченко и еще 18 человек.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале конкурсного отбора управляющего для комплекса "Сухолучье" в январе 2021 года. В феврале был определен победитель. 9 июня 2021 года АРМА сообщило о подписании договора, согласно которому гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" был передан в управление компании "7 дней".

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины против бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц и конфисковал в пользу государства имущество экс-президента-беглеца.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Украина, Межигорье, Сухолучье, следствие, расследование, преступление, резиденции, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, уголовное производство, имущество, премьер-министр, АРМА, иск
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