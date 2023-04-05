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Обучение украинских военных на танках Abrams еще не началось, но это будет относительно скоро – Пентагон

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Конкретных сроков начала обучения украинских военных на танках Abrams представитель Пентагона не назвал
Конкретных сроков начала обучения украинских военных на танках Abrams представитель Пентагона не назвал
Фото: ЕРА (архив)

Процесс обучения украинских военнослужащих на американских танках Abrams еще не начался, так как США занимаются закупкой соответствующего оборудования. Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал на брифинге 4 апреля, расшифровку приводит сайт американского оборонного ведомства.

"Тренировки на Abrams еще не начались, но мы проинформируем вас, когда начнем эту программу обучения. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал он в ответ на вопросы журналистов. 

По словам чиновника, Пентагон ускорил процесс закупки оборудования, но конкретной даты старта обучения нет. 

Он также рассказал, что США с начала полномасштабной войны России против Украины обучили около 7 тыс. украинских военных. По словам офицера, в эту цифру входят более 4 тыс. военнослужащих, которые прошли подготовку в немецком городе Графенвер в последнее время, они учились управлению бронетехникой – БМП Bradley и бронемашинами Stryker. 

Контекст:

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме 25 января.

Министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут 23 февраля говорила, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки Abrams в Украину. 

В Пентагоне искали способ, как ускорить поставку, и 21 марта пресс-секретарь американского оборонного ведомства Пэт Райдер заявил на брифинге, что США решили передать ВСУ Abrams версии M1A1 (изначально планировалось предоставление M1A2) и это позволит поставить танки в Украину до осени. 

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, танки, военная техника, война России против Украины, учения, Пэт Райдер, Abrams
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