Обучение украинских военных на танках Abrams еще не началось, но это будет относительно скоро – Пентагон

"Тренировки на Abrams еще не начались, но мы проинформируем вас, когда начнем эту программу обучения. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал он в ответ на вопросы журналистов.

По словам чиновника, Пентагон ускорил процесс закупки оборудования, но конкретной даты старта обучения нет.

Он также рассказал, что США с начала полномасштабной войны России против Украины обучили около 7 тыс. украинских военных. По словам офицера, в эту цифру входят более 4 тыс. военнослужащих, которые прошли подготовку в немецком городе Графенвер в последнее время, они учились управлению бронетехникой – БМП Bradley и бронемашинами Stryker.