Обучение украинских военных на танках Abrams еще не началось, но это будет относительно скоро – Пентагон

"Тренировки на Abrams еще не начались, но мы проинформируем вас, когда начнем эту программу обучения. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал он в ответ на вопросы журналистов.
По словам чиновника, Пентагон ускорил процесс закупки оборудования, но конкретной даты старта обучения нет.
Он также рассказал, что США с начала полномасштабной войны России против Украины обучили около 7 тыс. украинских военных. По словам офицера, в эту цифру входят более 4 тыс. военнослужащих, которые прошли подготовку в немецком городе Графенвер в последнее время, они учились управлению бронетехникой – БМП Bradley и бронемашинами Stryker.
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме 25 января.
Министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут 23 февраля говорила, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки Abrams в Украину.
В Пентагоне искали способ, как ускорить поставку, и 21 марта пресс-секретарь американского оборонного ведомства Пэт Райдер заявил на брифинге, что США решили передать ВСУ Abrams версии M1A1 (изначально планировалось предоставление M1A2) и это позволит поставить танки в Украину до осени.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".