Оккупанты используют медучреждения в Луганской области как военный госпиталь, дополнительно развернули палаточный городок – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты используют здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове как военный госпиталь, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Поліція Луганської області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 11 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки в Луганской области оккупанты используют как военный госпиталь", – сказано в сообщении.

В то же время в Кряковке с целью увеличения количества койко-мест оккупанты дополнительно развернули палаточный городок.

"Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут только представители российских оккупационных войск", – подчеркнули в Генштабе.