Оккупанты используют медучреждения в Луганской области как военный госпиталь, дополнительно развернули палаточный городок – Генштаб ВСУ

Об этом 11 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки в Луганской области оккупанты используют как военный госпиталь", – сказано в сообщении.
В то же время в Кряковке с целью увеличения количества койко-мест оккупанты дополнительно развернули палаточный городок.
"Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут только представители российских оккупационных войск", – подчеркнули в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
По данным Генштаба ВСУ на утро 11 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения РФ уничтожили около 179 320 российских оккупантов.