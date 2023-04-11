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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты используют медучреждения в Луганской области как военный госпиталь, дополнительно развернули палаточный городок – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты используют здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове как военный госпиталь, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты используют здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове как военный госпиталь, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Поліція Луганської області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают использовать в своих целях медучреждения на временно захваченных территориях Украины.

Об этом 11 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки в Луганской области оккупанты используют как военный госпиталь", – сказано в сообщении.

В то же время в Кряковке с целью увеличения количества койко-мест оккупанты дополнительно развернули палаточный городок.

"Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут только представители российских оккупационных войск", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XF3dNofxpZF7uXvQ4bDtVpxecCa9oiBfVbskkyUfQTHiPrnh6Gp1tktxfU3TTvoLl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 11 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения РФ уничтожили около 179 320 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Новопсков, Кряковка, госпиталь, российские оккупанты
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