Оккупанты в Луганской области готовятся к "выборам", массово отключают связь и свозят прокуроров из России – ОВА

"В конце мая оккупанты будут пытаться организовать на территории так называемой "ЛНР" предварительное голосование к сентябрьским выборам", – говорится в сообщении.
Помимо этого, многие населенные пункты российские захватчики оставили без интернета и мобильной связи, среди них и большие города региона. При этом оставшимся там жителям предлагают принять участие в так называемом "голосовании", в том числе онлайн.
"Анонсировано, что россияне планируют завезти дополнительную партию прокуроров на захваченные ими земли. Желающим обещают за службу на временно оккупированных территориях двойную зарплату", – добавили в ОВА.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.