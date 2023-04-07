Оккупанты в Луганской области готовятся к "выборам", массово отключают связь и свозят прокуроров из России – ОВА

"В конце мая оккупанты будут пытаться организовать на территории так называемой "ЛНР" предварительное голосование к сентябрьским выборам", – говорится в сообщении.

Помимо этого, многие населенные пункты российские захватчики оставили без интернета и мобильной связи, среди них и большие города региона. При этом оставшимся там жителям предлагают принять участие в так называемом "голосовании", в том числе онлайн.

"Анонсировано, что россияне планируют завезти дополнительную партию прокуроров на захваченные ими земли. Желающим обещают за службу на временно оккупированных территориях двойную зарплату", – добавили в ОВА.