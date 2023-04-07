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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Луганской области готовятся к "выборам", массово отключают связь и свозят прокуроров из России – ОВА

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Под контролем Украины находится около 5% территории Луганской области
Под контролем Украины находится около 5% территории Луганской области
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупанты готовятся к проведению "выборов" на временно захваченной части Луганской области. Об этом 7 апреля в Facebook сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"В конце мая оккупанты будут пытаться организовать на территории так называемой "ЛНР" предварительное голосование к сентябрьским выборам", – говорится в сообщении.

Помимо этого, многие населенные пункты российские захватчики оставили без интернета и мобильной связи, среди них и большие города региона. При этом оставшимся там жителям предлагают принять участие в так называемом "голосовании", в том числе онлайн.

"Анонсировано, что россияне планируют завезти дополнительную партию прокуроров на захваченные ими земли. Желающим обещают за службу на временно оккупированных территориях двойную зарплату", – добавили в ОВА.

https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid02rn6fN5D7cpYeBQUdudA2Na4gRbE5CKDKiiZE8akCanHNUSyEXnW6RC7xKQWiuvvil

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, выборы, Луганская область, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты
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