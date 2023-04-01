Россияне бьют по Невскому Луганской области: ранена женщина, разрушены дома – ОВА

По его словам, вечером 31 марта в результате вражеских артиллерийских обстрелов 34-летняя женщина получила минно-взрывную травму и контузию.
"Первую помощь ей оказали военные медики. В настоящее время пострадавшая эвакуирована в больницу города Краматорск", – сообщил Смирнов.
Он отметил, что дом женщины был поврежден – там полностью разрушена крыша.
"А вот от жилья еще одной жительницы Невского осталась только воронка в земле. К счастью, в тот момент хозяйка отсутствовала дома", – добавил он.
Разрушениям подверглись еще три частных дома: там выбиты окна, иссечена крыша.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай. Среди них было и Невское.
16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
"За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.