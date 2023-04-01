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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне бьют по Невскому Луганской области: ранена женщина, разрушены дома – ОВА

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Обстрел Невского, начатый вчера вечером, не утихает и сегодня, говорят в ОВА
Обстрел Невского, начатый вчера вечером, не утихает и сегодня, говорят в ОВА
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

Российские оккупанты второй день подряд интенсивно обстреливают Невское Луганской области. Об этом сообщил в Telegram исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

По его словам, вечером 31 марта в результате вражеских артиллерийских обстрелов 34-летняя женщина получила минно-взрывную травму и контузию.

"Первую помощь ей оказали военные медики. В настоящее время пострадавшая эвакуирована в больницу города Краматорск", – сообщил Смирнов. 

Он отметил, что дом женщины был поврежден – там полностью разрушена крыша.

"А вот от жилья еще одной жительницы Невского осталась только воронка в земле. К счастью, в тот момент хозяйка отсутствовала дома", – добавил он. 

Разрушениям подверглись еще три частных дома: там выбиты окна, иссечена крыша.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай. Среди них было и Невское

16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

"За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.

Теги: Луганская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
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