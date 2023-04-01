Россияне бьют по Невскому Луганской области: ранена женщина, разрушены дома – ОВА

Обстрел Невского, начатый вчера вечером, не утихает и сегодня, говорят в ОВА Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

По его словам, вечером 31 марта в результате вражеских артиллерийских обстрелов 34-летняя женщина получила минно-взрывную травму и контузию.

"Первую помощь ей оказали военные медики. В настоящее время пострадавшая эвакуирована в больницу города Краматорск", – сообщил Смирнов.

Он отметил, что дом женщины был поврежден – там полностью разрушена крыша.

"А вот от жилья еще одной жительницы Невского осталась только воронка в земле. К счастью, в тот момент хозяйка отсутствовала дома", – добавил он.

Разрушениям подверглись еще три частных дома: там выбиты окна, иссечена крыша.