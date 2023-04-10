В оккупированных районах Украины захватчики ограничивают таксистов, опасаясь утечки информации – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей. Несколько похожа ситуация в городе Токмак Запорожской области", – говорится в сообщении.

В Токмаке, по данным Генштаба ВСУ, "опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам".

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