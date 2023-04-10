В оккупированных районах Украины захватчики ограничивают таксистов, опасаясь утечки информации – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей. Несколько похожа ситуация в городе Токмак Запорожской области", – говорится в сообщении.
В Токмаке, по данным Генштаба ВСУ, "опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской и еще часть Луганской областей.
В последние месяцы поступают сообщения о ликвидации объектов врага на оккупированной территории. В частности, 9 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на временно оккупированной Россией территории Запорожской области за неделю были уничтожены 15 мест расположения российских военных.