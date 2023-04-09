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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Старобельске оккупанты вывозят в неизвестном направлении жителей, которых подозревают в поддержке Украины – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, оккупанты похищают людей
По данным Генштаба, оккупанты похищают людей
Фото: depositphotos.com

В Старобельске Луганской области зафиксированы случаи вывоза оккупантами местных жителей в неизвестном направлении. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 апреля.

"Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины. В частности, в Старобельске Луганской области российские оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении, без возвращения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LJyGWQmBBoha7JxjJ9Sewig1Wua3YBySmQfD7pxYxEPCDeTZw1X99a5M6jiaMnqNl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, похищение, Старобельск, война России против Украины
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