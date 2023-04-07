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Зеленский назначил трех глав ГВА на оккупированной территории Луганской области

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Зеленский подписал указ об образовании Горской, Попаснянской и Северодонецкой ГВА 24 марта
Зеленский подписал указ об образовании Горской, Попаснянской и Северодонецкой ГВА 24 марта
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями от 7 апреля назначил трех глав городских военных администраций (ГВА) во временно оккупированном Северодонецком районе Луганской области.

Документы опубликованы на сайте президента.

Так, начальником Северодонецкой ГВА назначен Александр Стрюк (распоряжение №63/2023-рп), Горской ГВА Северодонецкого района – Алексей Бабченко (№61/2023-рп), Попаснянской ГВА Северодонецкого района – Николай Ханатов (№62/2023-рп).

24 марта Зеленский подписал указ об образовании Горской, Попаснянской и Северодонецкой ГВА.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Теги: Украина, Луганская область, Северодонецк, Попасная, Горское, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, президент, назначение, Александр Стрюк
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