Зеленский подписал указ об образовании трех ГВА на оккупированной территории Луганской области

Указ №181/2023 опубликован на сайте президента.
Согласно тексту документа, на базе военно-гражданских администраций (ВГА) населенных пунктов Луганской области, созданных указом президента №62/2021 от 19 февраля 2021 года, созданы Горская ГВА Северодонецкого района, Попаснянская ГВА Северодонецкого района и Северодонецкая ГВА.
"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов… полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", – сказано в указе.
Он вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский указом №62/2021 создал восемь военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, в частности – Горскую ВГА Северодонецкого района, Попаснянскую ВГА Северодонецкого района и Северодонецкую городскую ВГА.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.
16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.