Зеленский подписал указ об образовании трех ГВА на оккупированной территории Луганской области

Указ №181/2023 опубликован на сайте президента.

Согласно тексту документа, на базе военно-гражданских администраций (ВГА) населенных пунктов Луганской области, созданных указом президента №62/2021 от 19 февраля 2021 года, созданы Горская ГВА Северодонецкого района, Попаснянская ГВА Северодонецкого района и Северодонецкая ГВА.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов… полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", – сказано в указе.

Он вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский указом №62/2021 создал восемь военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, в частности – Горскую ВГА Северодонецкого района, Попаснянскую ВГА Северодонецкого района и Северодонецкую городскую ВГА.