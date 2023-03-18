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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты под видом поиска "партизан и диверсантов" занимаются мародерством в Луганской области – ОВА

Оккупанты устраивают обыски в домах местных жителей и вывозят ценные вещи, рассказали в ОВА
Оккупанты устраивают обыски в домах местных жителей и вывозят ценные вещи, рассказали в ОВА
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты врываются в дома гражданских на захваченной территории Луганской области якобы в поиске партизан. Об этом 18 марта сообщает Луганская областная военная администрация.

"В селах под видом поиска партизан захватчики занимаются мародерством", – говорится в сообщении. 

В частности, в поселке Сиротино вблизи Северодонецка оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан.

Под этим предлогом оккупанты устроили усиленный подомовой обыск населения 

"В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи и грабят людей", – отметили в ОВА. 

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. На всех деоккупированных и временно оккупированных территориях Украины зафиксированы многочисленные случаи мародерства и разграбления со стороны российских оккупантов.

После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозили украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляли домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

В Киевской области российские военные во время оккупации воровали автомобили, рассказал позднее один из оккупантов. Машины, которые они не могли завести, россияне ломали, а также разрушали дома. Известны случаи воровства стиральных машин и другой бытовой техники. 

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты украли "скорые" и медоборудование. В декабре стало известно, что на протяжении нескольких месяцев захватчики грабили коньячный завод в Новой Каховке. Легендарным стал случай с кражей енота из зоопарка в Херсоне.

Теги: Луганская область, оккупация, обыск, партизаны, мародеры, война России против Украины, обыски, имущество, российские военные, российские оккупанты
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