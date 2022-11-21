Российский военный рассказал об изнасиловании и мародерствах во время оккупации в Киевской области

Интервью с ним опубликовало издание The Insider 20 ноября.

Чибрин рассказала, что видел, как военные воровали автомобили. Машины, которые они не могли завести, россияне ломали, а также разрушали дома. По словам Чибрина, у его сослуживцев "ехала крыша", потому что у них были "танки, БМП и оружие". Они часто выпивали алкоголь, который находили в домах украинцев.

Он также подтвердил, что российские военные насиловали женщин. По его словам, был случай в Андреевке, когда четверо парней изнасиловали мать и дочь. Один из военных убежал, троих, по словам Чибрина, за совершенное наказали сослуживцы и командование, избив табуретками. Он добавил, что их хотели расстрелять, но "не было доказательств".

Также российский военнослужащий рассказал The Insider, что их армия находилась на фронте в "ужасных условиях". Кроме того, военных запугивали, что за отказ служить и попадание в плен им будет грозить наказание.

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде. Он добавил, что ему "нечего скрывать", а войну России против Украины назвал "преступной".

Как сообщил The Insider, Чибрин пошел в армию летом 2021 года по собственному желанию из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. 16 июня он смог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию. После этого он покинул Россию и сейчас находится в центре для беженцев в Мадриде (Испания). Там мужчина попросил политического убежища.

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Видео: The Insider / YouTube