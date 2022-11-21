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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский военный рассказал об изнасиловании и мародерствах во время оккупации в Киевской области

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Часть Киевской области была в оккупации с конца февраля по 2 апреля
Часть Киевской области была в оккупации с конца февраля по 2 апреля
Фото: EPA

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, рассказал, что россияне совершали мародерство и насиловали женщин в селах Киевской области во время оккупации.

Интервью с ним опубликовало издание The Insider 20 ноября.

Чибрин рассказала, что видел, как военные воровали автомобили. Машины, которые они не могли завести, россияне ломали, а также разрушали дома. По словам Чибрина, у его сослуживцев "ехала крыша", потому что у них были "танки, БМП и оружие". Они часто выпивали алкоголь, который находили в домах украинцев.

Он также подтвердил, что российские военные насиловали женщин. По его словам, был случай в Андреевке, когда четверо парней изнасиловали мать и дочь. Один из военных убежал, троих, по словам Чибрина, за совершенное наказали сослуживцы и командование, избив табуретками. Он добавил, что их хотели расстрелять, но "не было доказательств".

Также российский военнослужащий рассказал The Insider, что их армия находилась на фронте в "ужасных условиях". Кроме того, военных запугивали, что за отказ служить и попадание в плен им будет грозить наказание.

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде. Он добавил, что ему "нечего скрывать", а войну России против Украины назвал "преступной".

Как сообщил The Insider, Чибрин пошел в армию летом 2021 года по собственному желанию из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. 16 июня он смог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию. После этого он покинул Россию и сейчас находится в центре для беженцев в Мадриде (Испания). Там мужчина попросил политического убежища. 

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube
Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, изнасилование, плен, Андреевка, преступление, мародеры, военнослужащий, российские военные
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